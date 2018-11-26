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  4. 26 Kasım 2018 23:58

Çiftlik evinde 6 ceset bulundu

Japonya'da bir çiftlik evinde 6 ceset bulundu.

Çiftlik evinde 6 ceset bulundu
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Japonya'da bir çiftlik evinde çoğu aynı aileden olduğu sanılan 6 ceset bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, Miyazaki bölgesi polisi, bir aile  yakınının, Takachiho kasabasındaki Yasuo lihoshi isimli çiftçiye ait çiftlik  evindekilere telefonla ulaşamadığına ilişkin ihbarda bulunması üzerine harekete  geçti.

Söz konusu evde 3 erkek ve 3 kadın cesedi bulunduğunu belirten polis,  teşhis ettiği 3 cesetten birinin Iihoshi'nin eşine, birinin 7 yaşındaki torununa  ve diğerinin bir tanıdıklarına ait olduğunu belirtti.

Bu arada cesetlerin bazılarında bıçak kesikleri olduğu bilgisi  paylaşıldı.

Polis, daha sonra evin 3 kilometre uzağındaki köprüden atlamış ya da  düşmüş olan 1 erkek cesedi bulunduğunu ve cesedin Iihoshi'nin oğluna ait  olabileceğini bildirdi.

Cesetlerin teşhisi için otopsi sürecinin devam ettiğini aktan polis,  cinayet soruşturması başlattı.

Yetkililer, bölge sakinlerine dikkatli olmaları ve çocuklarını ders  saati bittikten sonra okuldan kendileri almaları konusunda uyardı.

AA

çiftlik evi , ceset
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