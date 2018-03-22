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  4. 22 Mart 2018 10:57

Çılgına dönen hayvan, sahibini öldürdü

Hindistan'da bir festival sırasında çılgına dönen fil ortalığı savaş alanına çevirip sahibinin ölümüne yol açtı.

Çılgına dönen hayvan, sahibini öldürdü
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Hindistan'ın Kerala şehrinde düzenlenen bir tapınak şenliğinde alana çıkartılan filler dehşet yaşattı. Çılgına dönen fillerden bir tanesi uzun dişleri ve ayak darbeleriyle sahibini öldürdü. Sağa sola kaçışan katılımcılar çığlık çığlığa yardım istedi. Çekilen video görüntülerinde filin hem sahibini hem de bir katılımcıyı yerlerde sürüklediği görülüyor. Yapılan bütün müdahalelere rağmen durudurulamayan kızgın fil sahibini herkesin gözleri önünde öldürdü. Birçok kişinin yaralandığı olay sırasında iki filin birbiriyle kavga ettiği görüldü. 

Geçtiğimiz ay Hindistan'ın doğusunda yer alan Ektisasal'da, yyabani bir fil 100 ev, onlarca araba ve motosikleti tahrip etmişti.

Uzmanlar, hayvan habitatının tahrip edilmesinden dolayı yabani hayvanların insanlara saldırmasında artış yaşandığını belirtiyor.

Akşam

fil , hindistan
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