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  4. 18 Mayıs 2020 15:19

Çin hükümeti koronavirüsle ilgili Wuhan yönetimini suçladı

ABD hükümetinin koronavirüsü sakladığı iddiasıyla suçladığı Pekin yönetiminin virüsle mücadeledeki başdanışmanı Nanshan, "Wuhan yönetimi virüsün insandan insana bulaştığını gizledi" şeklinde açıklama yaptı.

Çin hükümeti koronavirüsle ilgili Wuhan yönetimini suçladı
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Çin hükümetinin corona virüsle mücadeledeki başdanışmanı Zhong Nanshan, virüsün yayılmasına geç tepki verilmesinden Wuhan yönetimini sorumlu tuttu.

CNN Internatıonal televizyonuna konuşan Nanshan "Virüsün doğasıyla ilgili bilgileri Pekin yönetiminden gizlemeye çalıştılar" dedi.

Nanshan yerel yöneticilerin son ana kadar virüsün insandan insana bulaştığını açıklamak istemediklerini söyledi.

Pekin yönetiminin salgınla ilgili doğru bilgilere ulaşır ulaşmaz Wuhan'ı karantinaya aldığını belirtti.

"BANA GÖRE HAYVANLARDAN GELDİ"

 

Nanshan virüsün nereden geldiğine dair soruyu ise "Şu anda kesin çıkarım yapmak zor. Fakat bana göre hayvanlardan geldi" şeklinde yanıtladı.

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çin , pekin , yönetim
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