Çin Konsolosluğu’na saldırı: Ölü ve yaralılar var

Reuters'ın son dakika geçtiği bilgiye göre, silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru hayatını kaybederken, çok sayıda güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, 3 saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği, intihar yeleklerinin ele geçirildiği vurgulandı.

Görgü tanıklarına göre, Karaçi’nin Clifton Block 4 bölgesinde düzenlenen saldırıda, 3 kişilik grup konsolosluğa silah ve bomba kullanarak girmeye çalıştı.

Grubu engellemeye çalışan konsolosluk polisi ile saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 polis öldü, 1 polis de yaralandı.

Saldırganların vurularak etkisiz hale getirildiği belirtilirken, intihar yeleklerinin ele geçirildiği vurgulandı.

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, konsolosluk çevresi de güvenlik çemberine alındı.

