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  4. 02 Ağustos 2017 10:39

Çin, Uygur Türklerini geri çağırdı

Financial Times gazetesi, Çin hükümetinin Uygur Türklerine tebligat göndererek, ülkeye geri çağırdığını yazdı.

Çin, Uygur Türklerini geri çağırdı
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Konuyla ilgili gazeteye bilgi veren aktivistler ve öğrencilerin, tebligatların genellikle gönderildiği kişinin aile üyeleri gözaltına alındıktan sonra iletildiğini belirtti. Tebligatı alıp dönen bazı öğrencilerin ülkeye giriş yapar yapmaz gözaltına alındıkları ifade edildi.

Gazetenin haberine göre, Çin hükümeti Uygur Türklerinin eğitim için gittikleri başka ülkelerde radikalleşmelerinden endişe duyuyor.

Haberde, Çin hükümetinin özellikle Türkiye ve Mısır gibi Müslüman ülkelerde eğitim gören Uygur Türklerine tebligatta bulunduğu vurgulandı.

Hong Kong'da bulunan Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı William Nee, Çin'in "doğrudan kontrol altında tutamadığı her türlü İslami hareketi bastırmaya" çalıştığını söyledi.

Haberde, Kahire'de bulunan ve dünyanın en önemli İslami eğitim merkezlerinden biri olan El Ezher Üniversitesi'nde eğitim gören yaklaşık 150 Uygur Türkünün kendilerine ulaşan tebligata uymadıkları ve bu nedenle Temmuz ayı başında Mısır polisi tarafından tutuklandıkları öne sürüldü.

FT'nin haberine göre, tutuklananlardan en az 22'si Çin'e iade edilirken, diğerleri de serbest bırakıldıktan kısa bir süre Mısır'dan kaçmayı başardı.

Çin hükümetine Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Türk ve Müslüman azınlığa oruç tutmanın yasaklanması gibi bazı baskılar uyguladığı eleştirileri yöneltiliyor.

BBC Türkçe

çin , financial times , uygur türkü
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