Çin vahşi hayvan tüketimini yasakladı !

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana kadar 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada panik yaratırken, Çin virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yeni bir önlem aldı. Pekin yönetimi, vahşi hayvan tüketimini ve yasa dışı ticaretini yasakladı.

PANZEHİR GELİŞTİRİLEMEDİ

Dünyayı sarsan coronavirüs (Covid-19) salgını hızını kesmeden yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsün sıfır noktası Wuhan'dan dünya ülkelerine yayıldığı biliniyor. Virüse karşı şu ana kadar hiçbir panzehir geliştirilemedi.

VAHŞİ HAYVAN TÜKETİMİ YASAKLANDI

Çin vahşi hayvanların tüketimini ve yasa dışı ticaretini yasakladığını duyurdu. Bazı uzmanlar koronavirüsünün kaynağının bu yasa dışı pazarlar olduğunu ifade ediyordu. Çin devlet yayınları, bu kararla vahşi hayvanların tüketiminin tamamen yasaklaması ve aynı zamanda yaban hayatın yasa dışı ticaretinin engellenmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bu kararın Çinli yetkililerin virüsün yayılmasını durdurmak için 26 Ocak'ta vahşi hayvan ticaretini askıya almasından sonra gerçekleştirdikleri en radikal karar olduğu ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs, dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Vuhan merkezli salgın nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Koronavirüs ile ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte hata yaptığını itiraf eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.