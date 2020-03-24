Çin'de 78 yeni vaka tespit edildi

Çin’de korona virüsü (Kovid-19) 78 kişide daha görüldü. 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 277’ye yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni vakaların 74’ünün yurt dışı kaynaklı olduğunu, bunlardan 31’inin başkent Pekin, 14’ünün Guangdong eyaleti ve 9’unun Şanghay’da görüldüğünü bildirdi. Böylelikle, Çin’de şu ana kadar tespit edilen yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 427’ye yükseldi. Salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan’da beş gün sonra ilk kez yeni bir vaka tespit edildi. Bunun dışında Guangdong’da da bir yerel kaynaklı vaka bulunduğu, diğer iki kişiye de virüsün yurt dışından gelen hastalardan bulaştığı belirtildi.

Ülkede şu ana kadar kayıtlara geçen toplam vaka sayısı ise 81 bin 171’e çıktı. Çin anakarasında dün 7 kişinin Covid-19 salgınında yaşamını yitirdiği, ölümlerin tamamının Wuhan’ın da bağlı olduğu Hubei eyaletinde meydana geldiği bildirildi. Böylece, Covid-19 salgınında meydana gelen toplam can kaybı sayısı 3 bin 277’ye ulaştı. Komisyon, ayrıca dün 456 hastanın taburcu edildiğini, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının 73 bin 159’a ulaştığını aktardı.

VUHAN'DA KARANTİNA BİTİYOR

Dünya SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele ederken salgının merkezinde normalleşme adımları atılıyor.

Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentine uygulanan karantinanın sona erdirileceği bildirildi. Çinli yetkililer 25 Mart tarihinden itibaren 11 milyon insanın yaşadığı kentteki seyahat yasağını kaldıracak.



YURT DIŞINDAN GELEN HERKESE KARANTİNA

Diğer yandan, Çin’in başkenti Pekin’de görülen yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 138’e yükselirken, kente yurt dışından gelenlere yönelik tedbirlerin sıkılaştırılacağı bildirildi. Kente yurt dışından gelen herkesin yarından itibaren belirlenen merkezlerde 14 günlük karantina sürecine tabi tutulacağı ve kendilerine nükleik asit testi uygulanacağı açıklandı. Pekin’de dün tespit edilen 32 yeni vakadan 31’inin yurt dışı kaynaklı olduğu, diğer hastaya da virüsün yurt dışından gelen bir kişiden bulaştığı belirtildi. Pekin’de şu ana kadar toplam 553 vaka kayıtlara geçerken, 8 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanında, Çin’in finans merkezi Şanghay’ın da yurt dışından gelen herkese zorunlu karantina uygulayacağı aktarıldı. Kentteki yurt dışı kaynaklı vaka sayısının 75’e ulaştığı ifade edildi.