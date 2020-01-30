Çin'de corona virüsü nedeniyle evler mi mühürlendi ?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu an kadar 170 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

Virüsün yayıldığı Wuhan kentinde ve diğer kentlerde koronavirüsü bulaşan vatandaşların evlerinin mühürlendiği, dışarı çıkmamaları için zorla bu şekilde evde tutuldukları öne sürüldü.

"TEMAS ETMEYİN"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin içerisinde insanlar olmasına rağmen evin dışarıdan mühürlendiği görüldü.

Başka bir görüntüde ise bir evin kapısına, "Bu haneye temas etmeyin" yazılı afişlerin asıldığı belirtildi.