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  4. 13 Mayıs 2020 16:12

Çin'de korona kabusu geri döndü! Bir şehir kapatıldı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'de ikinci dalga paniği yaşanıyor. Jilin bölgesinde yer alan, Jilin şehri koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatırken, toplu taşıma da askıya alındı.

Çin'de korona kabusu geri döndü! Bir şehir kapatıldı
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Jilin yerel yönetiminden yapılan açıklamada; Jilin'deki tüm sinemalar, kapalı spor salonları, internet kafeler ve diğer kapalı alandaki eğlence mekanlarının derhal kapatılması ve eczanelerin tüm ateş ve antiviral ilaç satışlarını bildirmesi gerektiği belirtildi.

Yerel yönetim aynı zamanda, şehir sakinlerinin sadece, son 48 saat içinde Covid-19 için negatif test sonucu aldıklarını ve belirtilmemiş bir 'katı öz izolasyon' dönemi tamamladıklarını kanıtlayan bir rapor almaları durumunda şehirden ayrılmalarına izin verildiğini söyledi. Jilin ve Shulan şehri Çin’in, Rusya ve Kuzey Kore ile sınırları olan Jilin bölgesinde bulunuyor.

DHA

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çin , sınır , koronavirüs
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