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  4. 17 Nisan 2020 09:15

Çin'de koronavirüsten 1290 ölüm daha!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1290 artarak 3 bin 869'a yükseldi.

Çin'de koronavirüsten 1290 ölüm daha!
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Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresince, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı.

Vuhan’daki vaka sayısının da 325 artışla 50 bin 333’e ulaştığı belirtilen açıklamada, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir ailenin acısı olduğu vurgulanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendiği aktarıldı.

AA

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