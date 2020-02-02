Çin'de koronavirüsünden sonra kuş gribi salgını başladı

Çin Tarım Bakanlığı, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdürürken, ülkenin bir salgından daha etkilendiğini duyurdu.

BAKANLIK DUYURDU

Çin Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Hunan eyaletinde 'kuş gribi' olarak da bilinen 'H5N1' virüsü salgını başladı.

Bakanlık, vaka sayısına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

H5N1 virüsü nedeniyle son yıllarda çok sayıda insan yaşamını yitirmişti. Salgın, 2009-2010 ve 2013-2014 yılları arasında yaşanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve sağlık kuruluşları, söz konusu dönemlerde salgını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etmişti. Ölümcül salgın Türkiye'ye de sıçramış ve birçok vatandaşımız salgın sebebiyle hayatını kaybetmişti.

TEDAVİSİ VAR

Yeni tip koronavirüsten farklı olarak kuş gribi salgınının tedavisi bulunuyor. DSÖ, bu türden virüslere karşı aşı geliştirmişti.

Ayrıca dün Çin'in güneyinde bulunan Guicou eyaletinde canlı kanatlı hayvan ticareti yapan bir kişide kuş gribine rastlandığı belirtilmişti.

YAKLAŞIK 18 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Hunan'daki Şaoyang kentine bağlı Şuangçing bölgesindeki kanatlı hayvan çiftliğinde 4 bin 500 tavuk salgın nedeniyle telef oldu.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kuş gribinin tespit edilmesinin ardından çiftlikteki 17 bin 828 kanatlı hayvanın itlaf edildiğini açıkladı.

KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

SARS'I GEÇMESİ BEKLENİYOR

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.