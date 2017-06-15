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  4. 15 Haziran 2017 15:28

Çin’de kreşte patlama: 7 ölü

Çin’in doğusundaki bir kreşte meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Çin’de kreşte patlama: 7 ölü
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Şinhua ajansının haberine göre, patlama ülkenin Ciangsu eyaletinin Fıngşien ilçesindeki bir kreşte meydana geldi.

Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü açıkladı.

Patlama sonrası ülkenin sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde, çok sayıda kişinin olay yerinde hareketsiz yattığı görülüyor.

Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken güvenlik ekipleri de patlamanın sebebine ilişkin soruşturma başlattı.

AA

çin , kreş , uzak doğu