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  4. 15 Ağustos 2020 14:29

Çin'de mucize olay! Üç kez düşük yaptıktan sonra, dördüz doğurdu!

Çinli bir kadın, üç kez düşük yaptıkran sonra 70 milyonda bir gerçekleşen bir mucize ile iki çift tek yumurta ikizi doğurdu.

Çin'de mucize olay! Üç kez düşük yaptıktan sonra, dördüz doğurdu!
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Doktorlar, 31 yaşındaki anne Gao’nun dördüzlerinin sağlıklı olduğunu ve annenin tüp bebek tedavisi olmadığını açıkladı.

Hubey bölgesindeki hastanede sezaryenle iki erkek ve iki kız tek yumurta ikizi dünyaya getiren Gao, daha önceki üç hamileliğinde düşük yaşamıştı. Doktorlar, iki çift tek yumurta ikizine aynı anda hamile kalmanın ve dördüzleri sağlıklı dünyaya getirmenin son derece nadir bir durum olduğunu belirterek bu olasılığın 70 milyonda bir olduğunu belirtti.

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