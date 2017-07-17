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  4. 17 Temmuz 2017 10:42

Çin'de sel felaketi: 18 ölü

Çin'in kuzeydoğusunda sel baskınları nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu.

Çin'de sel felaketi: 18 ölü
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Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel baskınlarında 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Yongci vilayetinde etkili olan sel baskınları, bölgede yaşamı durma noktasına getirdi.

Yerel yetkililer, geçen haftadan bu yana meydana gelen sel baskınlarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu.

Çok sayıda evin yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği bölgeden 110 bin kişi tahliye edildi.

Arama ve kurtarma ekipleri, kaybolanları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, kesilen elektrik, gaz ve su şebekeleri ile hasar gören yol ve köprüleri onarmak için bölgede takviye ekipler görevlendirildi.

AA

felaket , çin , sel