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  4. 22 Haziran 2020 00:56

Çin'de tepki çeken köpek eti festivali başladı

Çin'de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı statüsünden çıkarılmasına rağmen Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde bugün başlayan tartışmalı "Liçi ve Köpek Eti" festivalinde binlerce köpek kesilerek tezgahlarda sergileniyor.

Çin'de tepki çeken köpek eti festivali başladı
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Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li, köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği ve sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyardı.

YENİ BİR SALGIN İÇİN POTANSİYEL
Li, son yıllarda görülen salgınlara farklı bağışıklık sistemine sahip, farklı türden hayvanların yol açtığına dikkati çekerek, köpek etinin yeni bir salgın için potansiyel oluşturduğunu belirtti.

Çin'in dört bir yanından tüccarlar et pazarında köpek ve kedi satmak için Yulin şehrine giderken Li, Çin'in köpek eti ticaretini yasaklamak için yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Ülkede köpek etinin 12,3 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığı belirtiliyor.

Çin Tarım Bakanlığı, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı değil, evcil hayvan statüsünde kabul edileceğini duyurmuştu.

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