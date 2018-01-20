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  4. 20 Ocak 2018 14:45

Çin'den çok sert ABD açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye ait bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki akrasularına izinsiz girdiğini açıklayarak ABD'yi suçladı.

Çin'den çok sert ABD açıklaması
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye ait bir savaş gemisinin Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki karasularına izinsiz girdiğini duyurarak Washington'ı egemenlik ihlali ile suçladı.

Açıklamada "17 Ocak'ta ABD'ye ait bir destroyer Huangyan adasından 12 deniz mili açıktaki karasularımıza iznimiz olmadan girdi. Çin Donanması kanunlara uygun olarak ABD gemisine 'dost-düşman kontrolü' yaptı ve sulardan ayrılması gerektiği uyarısını iletti" dendi.

'BÖLGEDEKİ ÇİN GEMİLERİNİN VE PERSONELİNİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR'

Sputnik'in aktardığı habere göre açıklamada "ABD ordusuna ait geminin eylemleri Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına zarar veriyor ve bölgede önceden planlanan eylemlerde bulunan Çin gemilerinin ve personelinin güvenliğini tehlikeye atıyor" ifadelerine yer verildi.

Pekin ayrıca 'egemenliğini sağlama amacıyla tüm gerekli önlemleri alacağını' kaydetti.

Dışişleri'nin açıklamasında ayrıca "ABD'yi ikili ilişkilerin geleceğinin yanı sıra barış ve güvenlik için hatalarını acilen düzeltmeleri ve bu provokasyonları durdurmaları konusunda güçlü şekilde uyarıyoruz" dendi.

Güney Çin Denizi üzerindeki bölgelerde Brunei, Çin, Malezya, Tayvan, Filipinler ve Vietnam'ın hak iddiaları bulunuyor

 
Ancak Çin bölgenin yüzde 90'ının kendi karasularında yer aldığını savunuyor.

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