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  4. 11 Mart 2018 11:40

Çin'den tarihi karar... Kabul edildi !

Çin Ulusal Halk Kongresi, devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığındaki görev süresi şartını kaldıran teklifini kabul etti.

Çin'den tarihi karar... Kabul edildi !
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Çin Ulusal Halk Kongresi, devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığında görev süresi sınırlamasının kaldırılmasını içeren anayasa değişiklik teklifini kabul etti.

Ülkede en üst yasama organı olan Çin Ulusal Halk Kongresi'nde yapılan  oylamada kabul edilen anayasa değişikliğiyle, Devlet Başkanı Şi Cinping'in görev  süresinin dolacağı 2023'ten sonra da görevine devam edebilmesinin önü açıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen yıl yapılan seçimlerinde ikinci  dönem için seçilmişti. Çin lideri, göreve geldiği 2013 yılından bu yana ülkedeki  ağırlığını sürekli artırması ile biliniyor.

Çin Komünist Partisi'nin geçen yılın kasım ayında yapılan 19. Büyük Kongresi'nde alınan kararla ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'un ardından parti tüzüğünde ismi geçen  ikinci lider olmuştu.

Parti tüzüğüne dahil edilen metnin başlığı "Yeni Dönem Çin için Çin  Özellikleri Taşıyan Sosyalizm üzerine Şi Cinping Düşüncesi" olmuştu.

Çin'deki anayasaya göre, Devlet Başkanlığı ve Devlet Başkan  Yardımcılığı görevlerine beş seneliğine iki dönemden fazla aynı kişiler  seçilemiyordu.

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