Çin'den Trump'ın ''Çin virüsü'' sözüne sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir" ifadelerini kullanmıştı. Çin'den Trump'a sert yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, "ABD'de bazı politikacılar koronavirüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı "Çin virüsü" paylaşımına sert tepki gösterdi.

Çinli sözcü Gıng, "ABD'de bazı politikacılar koronavirüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı" dedi.

TRUMP "ÇİN VİRÜSÜ" DEMİŞTİ

Trump, dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü olacağız" ifadelerini kullanmıştı.