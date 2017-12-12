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  4. 12 Aralık 2017 18:54

Çin'i korku sardı... Sınırda kamplar kuruyor !

Füze testleriyle olay yaratan Kuzey Kore'nin yerle bir olmasından korkan Çin sınır hattı boyunca inşaatlar yapıyor.

Çin'i korku sardı... Sınırda kamplar kuruyor !
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Füze testleriyle dünyayı ayağa kaldıran Kim Jong-un rejiminin yerle bir olmasından endişe eden Pekin yönetimi, sınır hattı boyunca sessiz sedasız inşaatlar yapıyor.

İngiliz The Guardian gazetesi, Çin'in Kuzey Kore'deki Kim Jong-un rejiminin çökme ihtimaline karşı sınırda kamplar inşa ettiğini özel haberiyle duyurdu.

Pekin yönetimi, en büyük ekonomik ortağı olduğu Pyongyang ile 1416 kilometrelik bir sınıra sahip ve sessiz sedasız sınır boyunca kampları hayata geçirecek.

Kampların planları, yarı resmi telekom devinin sağladığı internet üstünden sızdı.

Habere göre, yalnızca Jilin eyaletinde beş kamp inşa edilmesi planlanıyor. 

Çin, dünyanın en yalnız ülkesinde rejimin birden bire yıkılması halinde toplu göçten endişe duyuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında kamp inşaatlarına başlandığını inkar edemedi.

Yıl içinde 20'den fazla füze test eden Kuzey Kore, son olarak geçen ay Hwasong 15 tipi bir füzeyi fırlattı. 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşan füzenin ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesi bulunuyor.

İlk kıtalararası balistik füzesini Temmuz ayında deneyen Kim, Eylül ayı başında hidrojen bombası testiyle 6.3 büyüklüğünde depreme yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayından bu yana birçok kez savaş tehdidi savurduğu Kuzey Kore'yi Çin üzerinden baskı kurarak durdurmayı denedi ancak bu hamle başarısız oldu. Üst üste gelen yeni Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen Kim Jong-un füze testlerine devam etti.

Milliyet

çin , füze testi , rejim , kuzey kore
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