Çin'in ilk yerli uçak gemisinin testi başladı

Çin'in ilk yerli uçak gemisi, iletişim, yakıt, yangın güvenliği gibi temel sistemlerin test edilmesi için seyre çıktı.

Yerli uçak gemisi hamlesi, Asya-Pasifik stratejisini yenileyen ABD'ye gözdağı olarak görülüyor.

Çin'in ilk yerli uçak gemisi Type-001A'nın seyir testlerinin başladığı bildirildi.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin Liaoning eyaletindeki Dalien Limanı'ndan törenle ayrılan Type-001A'nın iletişim, yangın söndürme, yakıt ve elektro mekanik gibi temel sistemleri test edilecek.

Çin devlet şirketi China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) tarafından üretilen uçak gemisinin ilk testinde hava araçları ve silah sistemleri yer almayacak.

Üretimine 2012'de başlanan 001A sınıfı uçak gemisinin uçakların havalanmasını kolaylaştırmak için uzun pistler yerine sıçrama tahtası olarak adlandırılan yukarı doğru eğimli pisti bulunuyor. 50 bin ton ağırlığındaki Type-001A'nın uzunluğu 315 metre, genişliği ise 75 metreyi buluyor.

40 savaş jeti birden...

Üretici firma CSIC, denizde ilk seyrine çıkan yerli uçak gemisini 6 ay boyunca çeşitli testlere tabi tutacak. Kabiliyetleri hakkında fazla bilgi paylaşılmayan geminin hizmete girmesinden sonra 40 civarında J-15 savaş jeti taşıyacağı belirtiliyor.

Geçen yıl nisan ayında törenle suya indirilen uçak gemisi 001A'nın 2020'de tamamen operasyonel şekilde ordunun envanterinde yerini alması bekleniyor.

Bu hamle, Asya-Pasifik stratejisini yenileyen ABD'ye gözdağı olarak görülüyor.