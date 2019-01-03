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  4. 03 Ocak 2019 22:08

Çin'in ''Karındeşen Jack'i'' idam edildi

Çin'de yıllar önce 11 kız çocuğunu ve kadını öldürmekten hüküm giyen "Karındeşen Jack" idam edildi.

Çin'in ''Karındeşen Jack'i'' idam edildi
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Çin'de 1988-2002 yılları arasında 11 kız çocuğunu ve kadını öldürmekten hüküm giyen, seri katil Geo Chengyong idam edildi.

Çin medyasının "Karındeşen Jack" lakabını taktığı Gao, hedeflediği kurbanlarını evlerine kadar takip ediyor, daha sonra soygun yapıyor, tecavüz ediyor ve öldürüyordu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Gao, 2 yıl önce Gansu bölgesinde bulunan Baiyin'de işlettiği bakal dükkanında gözaltına alınmıştı.

Polis, 53 yaşındaki Gago'nun izine bir dizi DNA testiyle ulaştı.

Gao ilk cinayetini, oğlunun dünyaya geldiği Mayıs 1988'de işledi.

Baiyin'de 23 yaşındaki bir kadının cesedi, 26 kez bıçaklanmış halde bulundu.

Daha sonraki cinayetler de benzer yöntemle işlendi ve katil sıklıkla yalnız yaşayan kadınları hedef aldı.

Beijing Youth Daily gazetesine göre Gao ayrıca kurbanlarının cinsel organlarını kesiyordu. En küçük kurbanıysa 8 yaşındaki bir kız çocuğuydu.

Saldırıların ardından Baiyin'deki kadınlar, bir erkek akrabaları ya da arkadaşları yanlarında olmadan sokakta yürüyememeye başlamıştı.

DNA TESTİYLE GELEN TUTUKLAMA

Cinayetler 2002'de birden durdu. Ancak yıllar sonra amcasının küçük bir suçtan tutuklanmasından sonra Gao'ya ulaşıldı.
Polis, amcasının verdiği DNA örneğiyle diğer suçlar arasında bağ kurdu ve cinayetleri bir akrabasının işlediği belirlendi. Daha sonra da bu akrabanın Gao olduğu anlaşıldı.

Gao geçen yıl idam cezasına çarptırılmıştı. Gao'nun idamı mahkemenin sosyal paylaşım ağı Weibo'daki duyurusuyla kamuoyuna açıklandı.

İnfazın nasıl gerçekleştirildiği bilinmiyor ancak Çin'de ölüm cezaları genelde zehirli iğne ya da idam mangası tarafından infaz ediliyor.

BBC Türkçe

karındeşen jack , çin
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