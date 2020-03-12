Çinli uzmanlar İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti

Dünyada 120'den fazla ülkede görülen corona virüsü Avrupa'da İtalya'yı vurdu. 12 bin 500 kadar vakanın olduğu ve 827 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'ya, salgının sıfır noktası olan Çin'den yardım eli uzattılar. Salgını büyük ölçüde kontrol altına alan Çin'den gönüllü tıbbi uzmanlar, İtalya'ya gitmek üzere yola çıktı.

31 TON TIBBİ MALZEME İLE HAREKET ETTİLER

Çin Kızılhaç Derneği'nden dokuz gönüllü tıbbi uzman, COVID-19 önleme ve kontrol konusunda İtalya'ya yardım etmek için bugün Şangay Pudong Uluslararası Havaalanı'ndan ayrıldı. Ayrıca, uçakta İtalya için 31 ton tıbbi malzeme bulunuyor.

ÜLKENİN TAMAMI KARANTİNA ALTINDA

Koronavirüsle mücadele amacıyla tamamı karantinaya alınan ilk ülke olan İtalya'da halk, evden çıkmadan da olsa aktif, bağlantıda ve dayanışma içinde kalmanın çözümlerini bulmaya çalışıyor.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Ülkede aşama aşama sıkılaştırılan tedbirlerle tüm okullar kapatıldı; seyahatler kısıtlandırıldı; toplanma yasağı getirildi; spor etkinlikleri durduruldu; sinema, müze, tiyatrolar kapatıldı. Son olarak da dün akşam açıklanan ek tedbirlerle, bugüne kadar açık kalan mağazalar, restoranlar, barlar da kapatıldı. Bugünden itibaren yalnızca temel kamu hizmeti kategorisindeki eczane, süpermarket, banka, postane, fabrika gibi kurum ve işletmeler açık.