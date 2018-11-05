Cinsel ilişkiyi reddedince kafasını kestiler !

Hindistanlı 13 yaşındaki kız kendisinden yüksek kasttan olan biriyle cinsel ilişki yaşamayı reddedince korkunç bir şekilde öldürüldü.

Hindistan'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun kafası, kendisinden yüksek kastta olan bir komşusuyla cinsel ilişki yaşamayı reddedince orakla kesildi.



Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin küçük bir köyünde meydana gelen olayda polis küçük kızın kendinden büyük biri tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre acımasız saldırı, seks teklifinin reddedilmesinin ardından çiftlik ekipmanlarının bir parçasıyla gerçekleştirildi.



Yerel medyanın aktardığına göre suçlanan isim Dinesh Kumar genç kızın kafasını orakla kesti.



Genç kızı katleden kişinin akıl sağlığı sorunlarından muzdarip olduğu yönündeki öneriler reddedildi.

Talihsiz kız yakınlardaki bir okulda okuyordu ve annesine sürekli adamın kendisinden tekrar tekrar cinsel taleplerinin olduğunu söylüyordu.



Yerel basına göre, genç kızın işçi ailesinin zanlıdan alt kastta olmasından dolayı zanlının şiddet eyleminde bulunduğu düşünülüyor.



Bölge polis şefi Ponkarthik Kumar, CNN'e yaptığı açıklamada, "Genç kız acımasızca öldürüldü. Soruşturma devam ediyor ve zanlı tutuklandı" dedi.



KAST SİSTEMİ NEDİR?



Hint kast sistemi, Hindu dinine inananların toplumsal olarak örgütlenmesi amacıyla yaratılmış bir sosyal merdiven sistemidir.



Her Hindu bir 'kast' içine doğar. Kast, toplumda özel bir konumu olan ve bu konumu nedeniyle öteki gruplardan ayrılan bir insan topluluğudur. Çocuklar anne ve babalarının kastına bağlıdır ve inanmış bir Hindu, yaşamını kastının kurallarına kesin bir bağlılıkla sürdürür. Varolan çeşitli dinsel toplulukların yanında, bir de birçok kasta ve alt kasta bölünmesi, Hindistan'ın tarihi boyunca siyasi birlik sağlamasını güçleştirmiştir.



Kast Sistemini özü itibari ile Varna ve Jati olarak ikiye ayrılabilir. Varna, kastın en üst dört tabakasını ifade ediyor (Brahman, Kşatriya, Vayşiya ve Südralar). Varna, insanların toplumun hangi tabakasında olduğunu belirtirken; Jati ise insanların nasıl hayat tarzı yaşayacağını, hangi meslekle uğraşacağını ve nasıl bir hukuka ve toplumsal düzene tabi olacaklarını belirleyen ikinci bir etmendir. Kast içerisinde ‘yükseklik ve asalet’ bakımından ‘kademeli’ bir zincir söz konusu. Ayrıca bu sistem içerisinde ‘zenginliğe’ dayalı bir ayrım bulunmuyor. Yani bir insan doğuşundan ölümüne kadar aynı kast içerisinde yer alıyor.