Advertisement Advertisement
Bakan Arslan’dan İzmir’e yeni havalimanı müjdesi
Bakan Arslan’dan İzmir’e yeni havalimanı müjdesi
Bir Avrupa ülkesinden daha Erdoğan'a ret
Bir Avrupa ülkesinden daha Erdoğan'a ret
Sosyal medyanın ''stres'' sebebi olduğu belirlendi !
Sosyal medyanın ''stres'' sebebi olduğu belirlendi !
Sapkın tarikat ifşa oldu ! Ünlü oyuncu da tarikat üyesi çıktı
Sapkın tarikat ifşa oldu ! Ünlü oyuncu da tarikat üyesi çıktı
Liseli gençler askerler şehit olmasın diye savaş robotu yaptılar
Liseli gençler askerler şehit olmasın diye savaş robotu yaptılar
Müjdeyi bakan verdi: O borçlar yapılandırılacak !
Müjdeyi bakan verdi: O borçlar yapılandırılacak !
Borçlu patrona işçi teşviği geliyor !
Borçlu patrona işçi teşviği geliyor !
Meteoroloji'den yeni haftasonu uyarısı !
Meteoroloji'den yeni haftasonu uyarısı !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 21 Nisan 2018 16:08

Çocuk tecavüzüne idam cezası !

Hindistan hükümeti, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onayladı.

Çocuk tecavüzüne idam cezası !
A+ A-

Press Trust of India ajansının ve Hindustan Times'ın haberine göre, Başbakan Narendra Modi'nin çağrısı üzerine acil toplanan kabine, Ceza Hukuku'nda 12 yaşından küçük çocuklara tecavüze idamı öngörecek şekilde değişiklik yapılmasına ilişkin kararnameyi kabul etti.

Yasalaşması için 6 ay içinde parlamentoda kabul edilmesi gereken kararname, kabine tarafından Devlet Başkanı Ram Nath Kovind'e gönderildi.

Hindistan'da çocuk tecavüzü şüphelileri hakkında, bu 6 aylık süre zarfında kararname çerçevesinde kovuşturma açılabileceği vurgulandı.

Ülkede mevcut yasalar kapsamında reşit olmayanlara ağır cinsel saldırıya, en yüksek ömür boyu hapis cezası veriliyor.

Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması, ülkeyi derinden sarsmıştı.

Mumbai ve Yeni Delhi dahil ülke genelinde önceki haftalarda küçük kız için adalet çağrısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

idam cezası , cinsel istismar , hindistan , tecavüz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM