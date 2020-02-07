''Corona virüsü kahramanı'' hakkında soruşturma başlatıldı

Corona virüsü tehdidini ilk fark eden ve meslektaşlarını virüs hakkında uyaran Çinli doktor Li Venliang’ın hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesi ise Çin’de büyük tepki uyandırdı.

Halkın tepkisi üzerine Çin yönetiminin Li’ye hükümet tarafından yapılan muamelenin araştıracağı ve olayla ilgili bir ekip oluşturulduğu duyuruldu.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Vuhan Devlet Hastanesi’nde doktor olan Li, virüs tehdidi hakkında kişisel bloğu üzerinden halkı uyardığı için polis tarafından sorgulanmıştı.

Kamu Güvenliği Kurumu, Li’yi yalan iddialarda bulunmakla suçlandığı bir belge imzalatmıştı.

Çin’de polis ayrıca Li’nin de aralarında olduğu sekiz kişi hakkında söylenti yaydıkları gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Li, blogunda ve diğer doktorlarla iletişim kurduğu sosyal medya grubunda virüs hakkında uyarılarda bulunmuştu.