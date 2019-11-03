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  4. 03 Kasım 2019 17:40

Dehşet anları kamerada ! Kulağını kopardı...

Hong Kong’da Tai Koo bölgesindeki bir AVM’de süren protestolarda, hükümet yanlısı bir kişi, karşıt protestocuları destekleyen Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırarak koparttı.

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AVM'de süren protestolar sırasında çıkan olay, Hong Kong kentinin Tai Koo bölgesindeki Cityplaza adlı AVM’de meydana geldi. Hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi, ismi henüz açıklanmayan ancak Bölge Meclisi üyesi olduğu belirtilen bir kişinin kulağını ısırarak kopardı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, saldırganın, Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırdığı, çevredeki diğer protestocuların ise saldırgana vurduğu görüldü.


Yerel medya, Bölge Meclisi üyesine, o sırada AVM’de bulunan sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini duyurdu.

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Hong Kong , avm , kulak
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