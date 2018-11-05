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  4. 05 Kasım 2018 14:21

Denize çakılan uçağın karakutusu açıldı

Endonezya'da 28 Ekim günü 189 yolcusuyla denize düşen uçağın karakutusu açıldı.

Denize çakılan uçağın karakutusu açıldı
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28 Ekim günü Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalanan Lion Hava Yolları içindeki 189 yolcu ile denize çakılmıştı. Kazada kurtulan olmamıştı.

KARAKUTU AÇILDI

Uçağın karakutusundan alınan veriler kazanın nedenini de net bie şekilde gözler önüne serdi. Daha önce dört defa arıza yapan uçağın hız göstergesinde sorun olduğu tespit edildi.

Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenlik Konseyi Başkanı Soerjanto Tjahjono, düzenlediği konferansta uçağın karakutusundaki verileri gazeteciler ile paylaştı.

Tjahjono, "Karakutu veri kaydı uçağın son dört uçuşunda da aynı "hava hızı göstergesi" problemini olduğunu ortaya çıkardı" açıklamasında bulundu.

karakutu , endonezya , uçak
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