Dünyaca ünlü sahil 2021'e kadar kapalı kalacak

Phi Phi Leh Adası'ndaki Maya Körfezi, hızla artan ziyaretçi sayısının çevreye büyük zarar verdiğini söylemesinin ardından geçen yıl geçici olarak kapatılmıştı.

Kapatılmasından önce körfezi günde 5 bin kişi ziyaret ediyordu ve bu nedenle mercan kayalıklarının çoğu yok olmuştu.

Yetkililer, Maya Körfezi'ndeki ekolojinin tamamen kendisini tedavi etmesi için, ziyaretçi yasağını iki yıl daha uzattı.

Körfezin ziyaretçilere kapatılmasından bu yana siyah yüzgeçli resif köpekbalıkları tekrar görülmeye başlandı.

Tayland hükümetine ulusal parklar konusunda danışmanlık yapan Prof. Thon Thamrongnawasawat BBC'ye yaptığı açıklamada, körfez açıldığında ziyaretçi sayısının kısıtlanacağını ve teknelerin körfezin sularına demir atmasının yasaklanacağını söyledi.

Yerel, turizm kuruluşları ise bu kumsala gelen ziyaretçilere bağımlı olduklarını söylüyor.