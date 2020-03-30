Dünyadaki ''ilk koronavirüs vakası'' o kişi mi ?

Wall Street Journal’ın adını Wei Guixian olarak verdiği 57 yaşındaki kadın, ölümcül virüsün ilk tespit edildiği hastalar arasında yer alıyordu.

Deniz mahsullerinin satıldığı Huanan Pazarı’nda çalışan Wei 10 Aralık’ta soğuk algınlığı gibi semptomları taşımaya başladı, tedavi için küçük bir kliniğe gitti ve sonrasında işinin başına döndü. Muhtemelen bu süreçte birçok kişinin de enfekte olmasına neden oldu.

Avustralya’dan news.com.au sitesinin haberine göre Çince yayın yapan The Paper’a konuşan Wei, “Kendimi bir parça yorgun hissediyordum ancak bu önceki yıllardaki gibi bir yorgunluk değildi. Her kışı genelde griple geçiririm. Haliyle bunu da öyle bir grip sandım” dedi.

Çinli kadın 11 Aralık’ta klinik tedavisi sonrası hastalığının sürmesi üzerine bu kez bir hastaneye gitti. Ancak buradaki doktorun neyin yolunda gitmediğini anlayamadığını ve kendisine ilaç verdiğini anlatan Wei, durumunun daha da kötüleştiğini söyledi.

Bu kez 16 Aralık’ta Vuhan’daki en büyük hastanelerden birine gidip muayeneden geçen Wei’ye doktoru bunun “amansız” bir hastalık olduğunu ve aynı pazarda çalışan birçok kişinin de benzer semptomları gösterdiğini ifade etti.

İlk belirtileri göstermesinin üzerinden 8 gün geçtikten sonra Wei neredeyse bilinçsiz vaziyette kendini hastanede buldu ve adı sonradan Kovid-19 adını alacak olan bulaşıcı hastalığın ilk hastalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Doktorların deniz mahsulleri pazarıyla bu yeni virüs arasında bağlantı olduğunu keşfetmesinin ardından Wei de aralık ayı sonunda karantinaya alındı.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu’nun 31 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamaya göre Wei, Kovid-19 teşhisi konan ilk 27 hastadan biriydi, ayrıca Huanan Pazarı’yla doğrudan bağlantılı 24 vaka içinde yer alıyordu.

Tedavisinin ardından ocak ayı başlarında taburcu edilen Wei, The Paper’a verdiği röportajda, pazar yerinde et satıcılarıyla paylaştığı bir tuvalet nedeniyle hastalık kapmış olabileceğine inandığını söyledi.

Bu arada Wei’nin pazar yerinde her iki tarafındaki satıcıların yanı sıra ailesi de Kovid-19’a yakalandı.

Çin yönetimi ocak ayı başlarına kadar virüs salgınını açıkça doğrulamazken Wei, yönetimin daha erken davranması halinde “çok daha az insanın yaşamını yitirmiş olacağını” söyledi.

Diğer taraftan Wei’nin Huanan Pazarı'ndan “ilk hasta olsa bile” Vuhan’da hastalığı ilk kimin taşıdığının gizemini koruduğu iddia ediliyor.

Bilim insanları bir yandan Kovid-19’un kökenini araştırırken diğer yandan da bu ölümcül hastalığa karşı tedaviyi sağlayacak aşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs salgınında yabani hayvanların satıldığı pazarların virüsün oluşumuna etkisi olduğu çokça tartışılmıştı.

Virüsün yarasalar ve pangolinler üzerinden insanlara geçtiği yönündeki iddialara katılanlar olduğu kadar kesin bilgilere erişmek için araştırmacıların çalışmaları da sürüyor.