Dünyanın beklediği açıklama geldi: ''Koronavirüs aşısını bulduk''

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüs için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu. Hanhui, "Şubat sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek" dedi

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüs için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova'da Rus basınına yaptığı açıklamada, “Çin'deki bilim insanlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve şubat sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim insanı da var. Rusya'ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

KORONAVİRÜS SALGINI

Virüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmiş, Çin dışındaki ilk ölüm ise Filipinler'de görülmüştü.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının, Vuhan'da kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Pekin yönetimi, ülkede salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

79 BİNDEN FAZLA KİŞİYE BULAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592 kişi hayatını kaybetti.

31'DEN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEDE GÖRÜLDÜ

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken; bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler makamları ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.

Koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Finlandiya, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, İsrail, Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan'a da sıçradı.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karasında 77 bin 150, Hong Kong Özel İdari Bölgesi 74, Makao Özel İdari Bölgesi 10, Tayvan 28, Japonya 838, Güney Kore 833, İtalya 152, Singapur 89, İran 47, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa, Kanada 10, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 2, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 2. Afganistan 1, Bahreyn 1"