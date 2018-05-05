Dünyanın sonu geldi: Güney ve Kuzey Kore bunda da anlaştı

Dünyanın en gerilimli bölgeleri arasında başı çeken Kore Yarımadası'nda benzeri görülmemiş bir ilkbahar yaşanıryor.

Kim Jong-un ve Moon Jae-in'in sınırdaki tarihi randevusuyla yeni bir dönemin başladığı yarımadada, bu sabah saat dilimleri eşitlendi.

Saat jesti, Kuzey Kore'den geldi. Güney Kore ile aynı saat dilimine geçme kararı aldığını duyuran Kuzey Kore, cuma günü yerel saat 23.30'u gösterdiğinde saatleri 00.00'a getirerek iki ülke arasındaki saat dilimini eşitledi.

Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA), hamlenin kuzey ve güneyin bir olması ve farklılıkların aynılaşması sürecine hız verecek 'ilk pratik adım' olduğu belirtildi.

Pyongyang, 2015'te saat dilimini Seul'ün 30 dakika gerisine alarak kendi zaman dilimini oluşturmuştu.