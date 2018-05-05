Facebook'un gizli projesi deşifre oldu
Facebook'un gizli projesi deşifre oldu
Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde son gün
Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde son gün
İnanılmaz kaza ! 12 araç birbirine girdi...
İnanılmaz kaza ! 12 araç birbirine girdi...
Kaset kumpasında 10 tahliye !
Kaset kumpasında 10 tahliye !
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Yağışlı hava kapıya dayandı; 1 hafta sürecek !
Yağışlı hava kapıya dayandı; 1 hafta sürecek !
İran'da düşen jetteki kayıp pilotla ilgili yeni açıklama
İran'da düşen jetteki kayıp pilotla ilgili yeni açıklama
Güvenlik uzmanı Ağar o partiden aday adayı oldu !
Güvenlik uzmanı Ağar o partiden aday adayı oldu !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 05 Mayıs 2018 10:37

Dünyanın sonu geldi: Güney ve Kuzey Kore bunda da anlaştı

Liderlerin tarihi anlaşmasından sonra sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıran Kuzey ve Güney Kore, bu kez saat dilimlerini eşitledi. Jest, Pyongyang yönetiminden geldi.

Dünyanın sonu geldi: Güney ve Kuzey Kore bunda da anlaştı
A+ A-

Dünyanın en gerilimli bölgeleri arasında başı çeken Kore Yarımadası'nda benzeri görülmemiş bir ilkbahar yaşanıryor.

Kim Jong-un ve Moon Jae-in'in sınırdaki tarihi randevusuyla yeni bir dönemin başladığı yarımadada, bu sabah saat dilimleri eşitlendi.

Saat jesti, Kuzey Kore'den geldi. Güney Kore ile aynı saat dilimine geçme kararı aldığını duyuran Kuzey Kore, cuma günü yerel saat 23.30'u gösterdiğinde saatleri 00.00'a getirerek iki ülke arasındaki saat dilimini eşitledi.

Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA), hamlenin kuzey ve güneyin bir olması ve farklılıkların aynılaşması sürecine hız verecek 'ilk pratik adım' olduğu belirtildi.

Pyongyang, 2015'te saat dilimini Seul'ün 30 dakika gerisine alarak kendi zaman dilimini oluşturmuştu.

kuzey kore , eşitleme , güney kore , saat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM