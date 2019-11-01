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  4. 01 Kasım 2019 18:33

Elektronik sigaraya bir yasak daha

Çin Devlet Konseyine bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi ile Devlet Tütün Tekel İdaresi’nden (STMA) yapılan ortak açıklamaya göre, elektronik sigaraların, internet üzerinden ve e-ticarette kullanılan mobil aplikasyonlar üzerinden satışı yasaklandı.

Elektronik sigaraya bir yasak daha
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"Yetişkin olmayanların elektronik sigaralardan zarar görmemeleri ve korunmalarını iyileştirmek hakkında bildiri" ile piyasada satış yapan tüm mekanizmaların "yetişkin olmayanlara elektronik sigara satmaması" talep edildi. 

Elektronik sigara ürünlerini üreten, satan şirket veya kişilere bir an önce, e-sigaraları sattıkları internet sitelerini kapatmaları, e-ticaret mağazalarına gecikmeksizin e-sigara ürünlerini raftan indirmesi, internet üzerinden e-sigara reklamı yayınlayanlara da reklamları geri çekmesi çağrısı yapıldı.
 

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