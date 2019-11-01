Elektronik sigaraya bir yasak daha

"Yetişkin olmayanların elektronik sigaralardan zarar görmemeleri ve korunmalarını iyileştirmek hakkında bildiri" ile piyasada satış yapan tüm mekanizmaların "yetişkin olmayanlara elektronik sigara satmaması" talep edildi.

Elektronik sigara ürünlerini üreten, satan şirket veya kişilere bir an önce, e-sigaraları sattıkları internet sitelerini kapatmaları, e-ticaret mağazalarına gecikmeksizin e-sigara ürünlerini raftan indirmesi, internet üzerinden e-sigara reklamı yayınlayanlara da reklamları geri çekmesi çağrısı yapıldı.

