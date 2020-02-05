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  4. 05 Şubat 2020 18:57

Elinde eşinin kesik kafasıyla yürüdü !

Hindistan’da bir adam, kavga ettiği eşinin kafasını kesti. Cani koca ardından kadının kesik başıyla sokakta yürüdü.

Elinde eşinin kesik kafasıyla yürüdü !
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Dehşet verici olay Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesindeki Bahadurpur köyünde Cumartesi günü meydana geldi.

Yerel medya, Akhilesh Rawat adlı 30 yaşlarındaki adamın, 26 yaşındaki Rajani isimli eşiyle kavga ettiğini; öfkeli kocanın ardından evin dışına çıkardığı eşinin başını kestiğini duyurdu. Yerel medya cani kocanın kesik baş ile polis karakoluna doğru yaklaşık 1 kilometre yürüdüğünü ardından yol üzerinde polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Çiftin iki yıl önce evlendiği; bir yıl önce dünyaya gelen bebeklerinin ise hastalık sebebiyle öldüğü, Rajani’nin bu olay sonrası babasının evine döndüğü ve bu nedenle ikili arasında tartışmaların yaşandığı belirtildi. Yerel medya, cani kocanın eşini 4 gün önce evine getirdiğini ancak kavganın sürdüğünü duyurdu.

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hindistan , , kesik kafa
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