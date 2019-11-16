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  4. 16 Kasım 2019 17:04

Endonezya'da 5.9'luk deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 5.9'luk deprem
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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Bitung kentinin 137 kilometre kuzeydoğu açıkları olan depremin, yerin 35 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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