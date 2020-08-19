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  4. 19 Ağustos 2020 09:54

Endonezya'da art arda iki büyük deprem

Endonezya’nın batısında yer alan Bengkulu eyaletinde, 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Endonezya'da art arda iki büyük deprem
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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Bengkulu’nun 169 kilometre güneybatı açıklarında olan ilk depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, Kuzey Bengkulu bölgesinin 78 kilometre güneybatı açıklarında olan 6,8 büyüklüğündeki ikinci depremin ise yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre şu ana kadar yaralanan ve can kaybının olmadığı iki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

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