AK Parti'den delege seçimleri için flaş karar
AK Parti'den delege seçimleri için flaş karar
Kahreden olay ! 12 yaşındaki Nilay fenalaşarak öldü
Kahreden olay ! 12 yaşındaki Nilay fenalaşarak öldü
Başkentte sıcak tatili ! Yarın izinli sayılacaklar
Başkentte sıcak tatili ! Yarın izinli sayılacaklar
Almanya'dan flaş PKK açıklaması: Müdahale edeceğiz
Almanya'dan flaş PKK açıklaması: Müdahale edeceğiz
24 saati geçti ! Dev yangında büyük şüphe
24 saati geçti ! Dev yangında büyük şüphe
Sıcakla boğuşan İstanbulluya ilaç gibi haber !
Sıcakla boğuşan İstanbulluya ilaç gibi haber !
Gezi Parkı'nda alarm ! Girişler kapatıldı
Gezi Parkı'nda alarm ! Girişler kapatıldı
Whatsapp'tan bir yenilik daha ! Kimse beklemiyordu...
Whatsapp'tan bir yenilik daha ! Kimse beklemiyordu...
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 02 Temmuz 2017 18:37

Endonezya'da yanardağ patlaması ! Yaralılar var

Endonezya'da Candiroto köyü yakınlarında bulunan Sileri Yanardağı'nın patlaması sonucu 10 kişi yaralandı.

Endonezya'da yanardağ patlaması ! Yaralılar var
A+ A-

Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Candiroto köyü yakınlarında bulunan, turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Sileri Yanardağı’nın aniden patlaması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan, bölgedeki yaralılara ulaşmak üzere havalanan bir helikopter yere çakıldı. 8 kişiyi taşıyan helikoptere henüz ulaşılmadı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yanardağda aniden patlama meydana geldiğini söyledi.
Nugroho, "Patlamada soğuk lav, kül ve çamur püskürdü ve 10 kişi yaralandı.” dedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Nugroho, bölgenin ziyarete kapatıldığını ve çevrede yaşayanların güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Yanardağdan püsküren küllerin 50 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.

Sileri Yanardağı en son 2009'da aktif hale gelerek 200 metre yüksekliğe kül püskürmüştü. Yanardağdan 1979'da sızan zehirli gaz nedeniyle de 140’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

yanardağ , endonezya , Sileri Yanardağı