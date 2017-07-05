CHP'den ''saldırı hazırlığı'' için ilk açıklama
CHP'den ''saldırı hazırlığı'' için ilk açıklama
İstanbul Adalet Sarayı'nda silah sesleri !
İstanbul Adalet Sarayı'nda silah sesleri !
Aman dikkat ! Tatil cennetinde zehirli balık alarmı
Aman dikkat ! Tatil cennetinde zehirli balık alarmı
O üniversitelerin diplomalarının hepsi inceleme altında
O üniversitelerin diplomalarının hepsi inceleme altında
AVM'de dehşet ! Bir anda kanlar içerisinde kaldı !
AVM'de dehşet ! Bir anda kanlar içerisinde kaldı !
Kurban Bayramı yaklaşırken flaş açıklama: ''Kesimi yasaklandı''
Kurban Bayramı yaklaşırken flaş açıklama: ''Kesimi yasaklandı''
Trafik kazasında ölmüştü ! Eşi Yargıtay üyesi oldu
Trafik kazasında ölmüştü ! Eşi Yargıtay üyesi oldu
Bakan'dan kıdem tazminatı için flaş açıklama
Bakan'dan kıdem tazminatı için flaş açıklama
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 05 Temmuz 2017 13:50

Endonezya'nın başkenti değişiyor

Dünyanın en büyük ada ülkesi Endonezya bir kez daha başkentini değiştirme kararı aldı.

Endonezya'nın başkenti değişiyor
A+ A-

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko "Jokowi" Widodo, Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başkent değişikliğinin detaylarıyla ilgili bir toplantı yaptı.

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Ulusal Kalkınma ve Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro toplantıda, değerlendirme çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesi kararının alındığını söyledi.

Bambang Brodjonegoro, "2018 ya da 2019 yılında, merkezi hükümetin (yeni başkente) taşınmasıyla ilgili faaliyetler olacak" dedi.
Bambang altyapı çalışmalarının tamamlanması ve hükümet binalarının taşınması için toplam 3-4 yıla ihtiyaçları olduğunu da söyledi.

"JAWA ADASININ DIŞINDA OLACAK"

Endonezyalı bakan ayrıca yeni başkentin, Cakarta'nın bulunduğu Java Adası'nın dışında olacağının sinyalini verdi.
Hükümet yetkilileri daha önce Palangkaraya ve Jonggol şehirlerinin ülkenin yeni başkenti olmasının değerlendirildiğini belirtmişlerdi.

HER YIL 25 SANTİMETRE SUYA GÖMÜLÜYOR

Nüfusu 10 milyondan fazla olan Cakarta'nın bulunduğu Java Adası her yıl 25 santimetre suya gömülüyor. Kent ayrıca dünyada trafik sorununun en büyük olduğu ülkelerden.
Endonezya'nın kaç adadan oluştuğu ise bilinmiyor. Ülke çapında 13 bin ile 18 bin arasında ada olduğu sanılıyor.

BBC Türkçe

cakarta , endonezya , başkent