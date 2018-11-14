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  4. 14 Kasım 2018 13:51

Evli kadın sevgilisinin cinsel organını kesti

Hindistan'da 24 yaşındaki evli bir genç kadın kıskançlıktan erkek arkadaşının cinsel organını kesti.

Evli kadın sevgilisinin cinsel organını kesti
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Sevgilisinin cinsel organını kesen evli kadın, Hindistan’da manşetlerde. 24 yaşındaki Kamla Patra, sevgilisi Rajendra Nayak’ı evine çağırdı. Evli kadın, bir arkadaşıyla birlikte sevgilisinin cinsel organını kesti.

Hindistan’ın doğusundaki Keoncar’da yaşanan olayın ardından, komşular Nayak’ı hastaneye yetiştirdi.

Genç adam kendini evden zor attığını belirterek, evli kadının kıskançlık yüzünden böyle bir eyleme giriştiğini söyledi.

Kamla Patra tutuklanırken, Nayak'ın cinsel organının işlev görmesi için yapılan tedavi sürüyor.

 
 

 

 

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