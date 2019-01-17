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  4. 17 Ocak 2019 14:52

Feci ölüm ! Timsaha yemek verirken havuza düştü

Endonezya'da bir inci çiftliğinde timsahın bulunduğu havuza düşen kişi feci şekilde can verdi.

Feci ölüm ! Timsaha yemek verirken havuza düştü
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Çiftliğin laboratuvarının müdürü olduğu bildirilen Deasy Tuwo adlı 44 yaşındaki kadının bir kolunu koparan ve karnını parçalayan timsah, uyuşturularak barınağa nakledildi.

Tuwo'nun, Merry adlı 4,4 metre boyundaki, 700 kiloluk timsaha yemek verirken havuza düştüğü belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, polis yetkilileri, kadının vücudunun bazı parçalarının hala timsahın karnında olduğunu söyledi.

Polis, timsahın ve çiftliğin sahibi olduğu belirtilen Japon iş adamını arıyor.

Kuzey Sulavesi Doğal Kaynakları Koruma Dairesi yetkilisi Hendriks Rundengan, daha önce birkaç kez timsahı almak için çiftliğe gittiklerini ancak görevlilerin içeri sokulmadığını söyledi.

BBC Türkçe

havuz , timsah , endonezya
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