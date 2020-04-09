Feribotta koronavirüs dehşeti! Yolcular kendilerini denize attı

Endonezya’da Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında korona virüsü tespit edilmesinin ardından limana yanaşmasına izin verilmedi. Durumun anons edilmesiyle bazı yolcular panikleyerek denize atladı.

255 yolcunun bulunduğu feribotta durumun anons edilmesinin ardından beş kişi panikleyerek denize atladı. Yanlarına feribotta bulunan can yeleklerini de alan yolcuların kıyıya yüzmeye çalıştıkları görüldü.

TÜM YOLCULAR KARANTİNAYA ALINDI

Tüm yolcuların karantinaya alınmasına karar verilirken, Maumere sağlık ekipleri feribottaki herkese koronavirüs testi yaptı. Ulaştırma bakanlığı sözcüsü Wisnu Handoko, yolculara sakin olmaları ve sağlık personelleriyle işbirliği yapmaları' çağrısında bulundu.