FETÖ'cü okul müdürü ve iş adamı Malezya'da tutuklandı

Reuters'in haberine göre Malezya polisi biri uluslararası bir okulun müdürü olan 2 Türk vatandaşını ulusal güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulundukları şüphesiyle 'terör eylemleri' maddesince uyarınca tutukladı.

Polis Müdürü Khalid Abu Bakar Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, okul müdürü Turgay Karaman ve işadamı İhsan Aslan'ın ceza kanununun "terör eylemleri" başlıklı maddesi uyarınca dün tutuklandıklarını bildirdi.

Bu kişilerin Malezya'daki faaliyetleri hakkında başka bilgi verilmedi.

FETÖ'YE YAKIN HESAPLAR 'KAÇIRILDI' DİYE YAZMIŞTI

Sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütüne yakın hesaplar iki ismin kaçırıldığını öne sürüyordu.

Karaman'ın avukatı Rosli Dahlan ise iki kişinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmadığını, akademisyen olduklarını savundu.

Reuters'ın haberine göre İnsan hakları örgütü Human Rights Watch, Karaman ve Aslan'ın zorla Türkiye'ye gönderilmemeleri gerektiğini işkence göreceklerini savundu.