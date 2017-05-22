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  4. 22 Mayıs 2017 17:56

Füze denemesinin ilk görüntüleri geldi

Kuzey Kore'nin tanımlanmayan bir cisim ateşlediği haberleriyle ilgili ilk görüntüler geldi.

Füze denemesinin ilk görüntüleri geldi
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Pazar günü öğlende sonra Kuzey Kore’nin tanımlanamayan bir cisim ateşlediği haberlerinin ardından olayın yeni bir füze denemesi olduğu anlaşılmıştı. Dünyada heyecan yaratan o füzenin görüntüleri ise bugün ortaya çıktı. Füzenin 560 kilometre katettiği biliniyor.

Güney Kore’den dün gelen haber dünyada acil koduyla duyuruldu. Habere göre Kuzey Kore gökyüzüne tanımlanamayan bir cisim fırlatmıştı. Açıklamadan dakikalar sonra Kuzey Kore’nin yeni bir füze testi yaptığı ortaya çıktı.

Kuzey Kore’nin son füze denemesine ait görüntülerse bugün Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından paylaşıldı. Son geçilen görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un da oldukça keyifli olduğu göze çarpıyor.  Füzenin 560 kilometre katettiği biliniyor.

Bir hafta önce en uzun menzilli füze ateşlenmişti

Kuzey Kore son olarak geçen hafta pazar günü en uzun menzilli füzesinı denemişti. Hwasong-12 isimli füze, nükleer başlık taşıyabiliyor. 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşan ve 787 kilometre kateden Hwasong-12, Japonya'nın batı kıyılarına düşmüştü.

Füzeyi geliştiren mühendisler ve askerler ise, hafta içinde başkent Pyongyang'da çılgın gösteriler eşliğinde karşılanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fırlatılırken bizzat denetlediği füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki üssünü vurabiliyor.

Milliyet

görüntü , sevinç , kim jong-un