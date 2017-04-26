Füzeler ateşlendi ! Gözler Kuzey Kore'de

Kore Yarımadası kıyılarına nükleer denizaltı gönderen ABD, müttefiki Güney Kore ile Kuzey Kore sınırında askeri tatbikata başladı.

Savaş uçaklarının bombardıman yaptığı, helikopterlerin havalandığı ve tankların seri atışlar yaptığı gövde gösterisinde, gerçek mermiler kullanıldı.

Tatbikatın yapıldığı nokta Pocheon'daki tarafsız bölge ve sınırın hemen diğer tarafında Kuzey Kore bulunuyor.

ABD'nin nükleer denizaltısı USS Michigan, dün Güney Kore'nin Busan limanına demirlemişti. Denizaltı nükleer füzelerin yanında 154 Tomahawk füzesi ve 60 adet özel kuvvetler askeri taşıyor.

Pentagon'un bölgeye gönderdiği USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemilerinin de kısa süre içinde Kore açıklarına ulaşması bekleniyor.

Uluslararası haber ajanslarının Güney Kore'den dün geçtiği fotoğraflarda, ABD'ye ait casus uçaklarının Kuzey Kore'ye doğru havalandığı görülüyordu.



Füze sistemine protesto

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un peş peşe balistik füze denemelerine girişmesiyle ABD'nin Güney Kore'ye yolladığı füze savunma sistemi ise, protestoların hedefinde. Yüzlerce Güney Koreli, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) sisteminin Seongju kentine varışı sırasında ellerinde 'THAAD'a hayır, savaşa hayır' pankartları taşıdı.

Çin ise, Güney Kore'ye konuşlandırılan füze sisteminin iptali için ısrarcı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, bugünkü basın toplantısında Pekin yönetiminin ciddi endişeleri bulunduğunu söyledi.

Dünyaya fake attılar

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç hafta önce başını USS Carl Vinson uçak gemisinin çektiği taarruz filosunun Kore açıklarına gönderildiğini söyleyince kıyamet kopmuştu. Pyongyang yönetimi, savaş gemilerine nükleer karşılık vereceğini duyurmuş, bütün dünya diken üstünde günler geçirmişti. Ancak daha sonra ABD gemilerinin aslında Kore Yarımadası'na yollanmadığı ortaya çıktı. Taraflar birbirilerine tehditler savururken, gemiler aslında tam ters bir rotada ilerliyordu. Avustralya açıklarında tatbikata katılan filo, şimdi Kore açıklarına gidiyor.

Trump yönetimi, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı stratejik sabrının sonuna geldiğini birçok kez duyurdu, savaşın masada olduğunu açıkça ilan etti. Kim Jong-un ise, Washington'dan gelen her açıklamaya daha sert yanıt verdi, ülkesinin bir savaşa hazır olduğunu söyledi.

Çin devrede

Tansiyonun zirve yaptığı dönemde sonuncusu dün olmak üzere ABD ve Çin arasında birçok görüşme gerçekleşti. Washington, Pekin yönetiminden müttefiki Kuzey Kore üstünde baskı kurmasını istiyor. Geçen haftalarda Çin'in resmi gazetelerinde açık bir şekilde Pyongyang'ı uyaran haberler yer aldı, bir hata yapılmamasını isteyen Pekin nükleer faaliyetlerin durdurulmasını talep etti.

Çin ayrıca doğu komşusunun sınırına 150 bin asker gönderdi. Rusya'nın da bölgeye asker sevk ettiği görüntüler yayınlandı ancak Moskova yönetimi bu haberleri yalanladı.

Pyongyang yönetimi, son aylarda peş peşe füze denemeleri gerçekleştirdi ve füzelerden bazıları Japon Denizi'ne düştü. 6 Mart'ta aynı anda fırlatılan dört balistik füze denize düşmeden önce yaklaşık bin kilometre uçmuştu. Söz konusu denemeden saatler sonra ABD Güney Kore'ye füze savunma sistemi THAAD'ı yerleştirmişti.

Kuzey Kore, son nükleer denemesini geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yaptı. Birleşmiş Milletler kararları, Pyongyang yönetiminin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesini yasaklıyor.