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  4. 10 Nisan 2018 19:40

Galatasaray'dan daha yaşlı

Japonya'da 112 yaşındaki Masazo Nonaka adlı adam Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Galatasaray'dan daha yaşlı
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Japonya’da 112 yaşındaki Masazo Nonaka adlı adam, dün Guinness Rekorlar kitabına girdi. Guinness, İspanyol Francisco Nunez Olivera’nın 113 yaşında ölmesinin ardından dünyada hayattaki en yaşlı erkek olarak Nonaka’yı tanıdı.

Nonaka, 25 Temmuz 1905 tarihinde doğmuştu. Bu açıdan 1905’in Ekim ayında kurulan Galatasaray Spor Kulübü’nden biraz daha yaşlı.

Nonaka gençliğinde çiftçilik ve odunculuk yapmış. Nonako’nun torunu Yuko Nonaka, dedesinin taşınmak için tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu söyledi. Yuko, Nonako’nun her türlü tatlıyı yemeyi çok sevdiğini, hergün gazete okuduğunu ve sık sık kaplıcalara gittiğini ifade etti.

EN YAŞLI KADIN KİM?

Bir başka Japon vatandaşı Nabi Tajima ise dünyanın en yaşlı kadını olarak ilan edilmeyi bekliyor. Jamaikalı 117 yaşındaki Violet Moss-Brown'un geçtiğimiz yıl ölmesinin ardındanGuinness, Tajima'nın belgelerini kontrol ettikten sonra muhtemelen onu dünyanın en yaşlı kadını olarak duyuracak. Tajima 117 yaşında.

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