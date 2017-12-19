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  4. 19 Aralık 2017 23:54

Gerilimi artıracak açıklama ! Reddettiler

Kuzey Kore yönetimi nükleer programını ABD ile müzakere etmeyeceğini açıkladı.

Gerilimi artıracak açıklama ! Reddettiler
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Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun, Kuzey Kore yönetiminin ABD ile nükleer programı müzakere etmeyeceğini, bunu BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang üzerinde yeni yaptırımlar uygulamasına yönelik bir girişim olarak gördüğünü duyurdu.

Pyongyang yönetimi, nükleer programını ABD ile müzakere etmeyeceğini açıkladı. ABD'nin 'nükleer programı müzakere etme' teklifini reddeden Pyongyang, Washington'un inisiyatifini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore üzerinde yeni yaptırımlar uygulamasının önünü açacak bir girişim olarak gördüğünü açıkladı.

Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun'da yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD, saldırgan üslubuyla Kore Yarımadası'ndaki gerilimden bizi sorumlu tutmaya çalışıyor. Nükleer silahların terk edilmesini hedefleyen müzakereleri kabul etmediğimiz takdirde deniz ablukasını da içeren yeni bir BMGK kararını teşvik etmek üzere adımlar atılıyor. Nükleer gücümüzü artırmak doğrultusundaki yürüyüşümüzden bir milim bile sapmayacak şekilde duruşumuzu koruyoruz."

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 'Kuzey Kore'yle önkoşulsuz müzakereye hazırız' açıklamasını yapmasından sonra geldi. Tillerson, bu açıklamasından günler sonra, Kuzey Kore üzerindeki ekonomik ve siyasi basıncın sürdürülmesi gerektiğini açıklamıştı.

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