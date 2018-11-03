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  4. 03 Kasım 2018 09:09

Gizemli olay ! Dünya şokta, ortadan kayboldu !

Japonya'da bir ıssız adanın gözden kaybolduğu iddia edildi.

Gizemli olay ! Dünya şokta, ortadan kayboldu !
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Japonya'nın kuzeyindeki bir ıssız ada gözden kayboldu. Gözden kaybolan Esanbe Hanakita Kojima'nın durumunu tespit çalışmaları başlatıldı. Adanın dalgalarla aşınarak yok olması veya deniz seviyesinin yükselmesiyle su altında kalmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.

NHK yayın kuruluşunun haberine göre, kuzeyde bulunan Esanbe Hanakita Kojima adındaki ada gözden kayboldu.

Hokkaido bölgesinin kuzey sahilindeki bir köyden sadece yarım  kilometre uzaklıkta olan adanın ortadan kaybolmasıyla ilgili tespit çalışmalarına  başlandı.

Adanın rüzgar ve dalgalarla aşınarak tamamen yok olması veya deniz  seviyesinin yükselmesinden dolayı su altında kalmış olması ihtimali üzerinde  duruluyor. Adanın durumu araştırmalardan sonra ortaya çıkacak.

Deniz seviyesinin yaklaşık bir buçuk metre üstünde bulunan ada,  Japonya'nın sınırlarını netleştirmek ve münhasır ekonomik bölgesini genişletmek amacıyla isim verdiği 158 ıssız adadan biriydi.

 
 

japonya , ıssız , ada
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