Gizemli olay ! Dünya şokta, ortadan kayboldu !

Japonya'nın kuzeyindeki bir ıssız ada gözden kayboldu. Gözden kaybolan Esanbe Hanakita Kojima'nın durumunu tespit çalışmaları başlatıldı. Adanın dalgalarla aşınarak yok olması veya deniz seviyesinin yükselmesiyle su altında kalmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.



NHK yayın kuruluşunun haberine göre, kuzeyde bulunan Esanbe Hanakita Kojima adındaki ada gözden kayboldu.

Hokkaido bölgesinin kuzey sahilindeki bir köyden sadece yarım kilometre uzaklıkta olan adanın ortadan kaybolmasıyla ilgili tespit çalışmalarına başlandı.

Adanın rüzgar ve dalgalarla aşınarak tamamen yok olması veya deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı su altında kalmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. Adanın durumu araştırmalardan sonra ortaya çıkacak.

Deniz seviyesinin yaklaşık bir buçuk metre üstünde bulunan ada, Japonya'nın sınırlarını netleştirmek ve münhasır ekonomik bölgesini genişletmek amacıyla isim verdiği 158 ıssız adadan biriydi.



