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  4. 23 Temmuz 2019 09:26

Güney Kore, Rus uçağına ateş açtı

Güney Kore, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya ait bir askeri uçağına uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Güney Kore, Rus uçağına ateş açtı
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Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından, 3 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma Tespit Bölgesi'ne (KADIZ) girdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uçaklardan birinin hava sahasını ihlal etmesi üzerine uyarı ateşi açıldığı ve Çin'e ait iki askeri uçağın da hava savunma tespit bölgesine girdiği belirtildi.

Açıklamada Çin ve Rusya'nın ihlalleriyle ilgili resmi şikayette bulunulacağı vurgulandı.

Güney Koreli bir yetkili, Rusya ve Çin'e ait uçakların hava savunma tespit bölgesine kasten girip girmediklerinin henüz netleşmediğini ifade etti.

AA

askeri uçak , rusya , güney kore
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