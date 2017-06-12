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  4. 12 Haziran 2017 23:14

Güney Kore'den şoke eden açıklama

Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore hakkında şoke eden bir açıklamada bulundu.

Güney Kore'den şoke eden açıklama
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 2030 Dünya Kupası'na Kuzey Kore ile birlikte ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile bir araya gelen Moon, 2030 Dünya Kupası'nı Kuzey Kore ile birlikte organize etmeye hazır olduklarını belirtti.

"Güney Kore ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere, Kuzeydoğu Asya'daki komşu ülkeler 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmayı kabul ederse, bu gelişme Kuzey Kore ve Güney Kore'de barışın tesis edilmesini sağlayabilir" diyen Moon, Infantino'nun bu konuya ilgi göstermesinin çok iyi olacağını kaydetti.

Infantino da, Güney Kore lideri Moon'un düşüncesine saygıyla yaklaştığını ifade etti.

güney kore , devlet başkanı , kuzey kore