Engelli genci öldüresiye dövmüşlerdi... Flaş gelişme
Engelli genci öldüresiye dövmüşlerdi... Flaş gelişme
CHP Genel Başkanlığı için 3. aday belli oldu
CHP Genel Başkanlığı için 3. aday belli oldu
6 TL'ye ulaşan benzinin ardından bir zam daha geliyor !
6 TL'ye ulaşan benzinin ardından bir zam daha geliyor !
Zeytin Dalı'na ''işgal'' diyen Osman Baydemir'e şok !
Zeytin Dalı'na ''işgal'' diyen Osman Baydemir'e şok !
Nesli tükenmekte olan canlı Adana'dan çıktı
Nesli tükenmekte olan canlı Adana'dan çıktı
TSK: Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 oldu
TSK: Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 oldu
Skandal ! Bu memur 15 yılda 18 ay çalışıp maaş aldı
Skandal ! Bu memur 15 yılda 18 ay çalışıp maaş aldı
Araç sahiplerine kritik uyarı! Son 2 gün...
Araç sahiplerine kritik uyarı! Son 2 gün...
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 29 Ocak 2018 13:03

Hastanede MR faciası ! Genç adamı yuttu

Hindistan'da bir akrabasını hastanede ziyaret eden 32 yaşındaki genç adam, MR odasında feci şekilde can verdi.

Hastanede MR faciası ! Genç adamı yuttu
A+ A-

Rajesh Maru, hastanede MRI’ı çekilecek bir akrabasını görmeye gitti. Bu sırada, bir hastane personeli, Maru’dan bir oksijen tüpünü odaya götürmesini istedi. Maru bunun tehlikeli olabileceğini söylese de personel, “Sorun yok, her gün yapıyoruz” cevabını verdi. Personel ayrıca, MRI cihazının kapalı olduğunu da söyledi. Ancak Maru odaya girdiğinde cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru’nun elindeki tüpü MRI’ın içine çekti.

Çok güçlü bir şekilde MRI’ya çarpan Maru, ağır yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpü de sıvı kaçırdı. Eli makineye sıkışmış olan Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı. Genç adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Maru’yu yanlış yönlendiren hastane personeli ve bir doktor ihmalkârlıktan gözaltına alındı.

MRI cihazlarının içlerinde çok güçlü bir mıknatıs olduğundan bütün metalleri kendisine çeker. Bu nedenle MRI odasına metal eşyalarla girilmez. Ayrıca, kalp pili olan kalp hastaları, beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış kişiler, metal kalp kapakçıkları olanlar, içkulak protezi gibi hastalar kesinlikle MRI’a alınmaz.

MR cihazı , hindistan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM