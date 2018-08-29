Hastanede skandal ! Klimalar çalışmadı 5 hasta öldü

Japonya’nın Gifu şehrinde bulunan yaşlı hastalara hizmet veren hastanede yaşları 83 ila 85 arasında değişen 2 kadın ve 2 erkek hastanın pazar akşamı ve pazartesi sabahı aniden hayatını kaybetmesi, yetkilileri harekete geçirdi. 5. hastanın da salı öğleden sonra ölmesi üzerine olayda "profesyonel ihmal" olabileceği şüphesiyle başlatılan soruşturmada çarpıcı verilere ulaşıldı.

Ölümlerin ardından "durumu ağır hastaların serin odalara taşındığı" iddialarını da değerlendiren valilik ve hükümet yetkilileri, salı günü hastanede gerçekleştirdikleri denetimde klimaların çalışmadığını belirledi. Hastane yönetimi ise klimaların 20 Ağustos’ta bozulduğunu ve onarım için 1 ay süre gerektiğini belirtti. Hastane yönetimi, 20 Ağustos’tan bu yana 9 adet fan kullandıklarını belirterek ölümlerle fiziki koşulların arasında bağlantı bulunabileceği iddialarını reddetti.

'HASTALAR TAŞINDI' İDDİASI

Hastanede yatan babasını ziyaret eden 47 yaşındaki bir hasta yakını,pazartesi günü hastaneye yaptığı ziyarette klimaların çalışmadığını gördüğünü söyledi. "Onun için endişeleniyorum" diyen hasta yakını, babasının 2. kattan başka bir kata taşındığını ifade etti. Polise göre 83 ila 85 yaşlarındaki iki erkek ve iki kadın hasta, hastanenin 3. ve 4. katlarında kalıyordu ve ölümler pazar akşam 8.40 ve pazartesi sabah 11.35’te bildirildi.

MUHTEMEL ÖLÜM NEDENİ SICAK ÇARPMASI



Polis, pazar günü 36,2 derece sıcaklığın ölçüldüğü Gifu’daki hastanede gerçekleşen ani ölümlerin nedeninin büyük ihtimalle sıcak çarpmasından kaynaklandığını belirtti. Detaylı soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

JAPONYA'DA ÖLDÜREN SICAK

Japonya, yalnızca Temmuz ayında 133 kişinin ölümüne sebep olan tehlikeli bir sıcaklık dalgasıyla mücadele ediyor. Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’na göre hafta boyunca Pazar gününe kadar 5 bin 890 kişi, sıcak çarpması veya ısınma nedeniyle hastanelere kaldırıldı.